(Di giovedì 21 luglio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) –Cars ha reso noto la realizzazione di un terzoproduttivo in Europa che permetterà alla Casamobilistica di soddisfare la costante domanda dida parte dei suoi clienti e di sfruttare il potenziale di crescita futuro. Ilstabilimento di ultima generazione sarà neutrale dal punto di vista climatico e produrrà solo, a sostegno degli ambiziosi obiettivi della Casamobilistica, che punta a unacompletamente elettrica entro il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2040, nonchè ad espandere ulteriormente la capacità produttiva globale in funzione delle proprie aspirazioni di crescita. Scegliendo la...

ledicoladelsud : Volvo, Nuovo impianto di produzione di auto elettriche in Slovacchia - Italpress : Volvo, Nuovo impianto di produzione di auto elettriche in Slovacchia -

Italpress

Ilimpianto diCars è importante per noi perchè migliorerà la situazione sociale ed economica della regione e perchè produrrà solo auto elettriche, offrendo all'industria automobilistica ...... mentre c'è più incertezza sulla natura delstrumento anti - frammentazione. Sul fronte ...Group ha comunicato utili sopra le attese nonostante i problemi alla supply chain. Debutto positivo ... Volvo, Nuovo impianto di produzione di auto elettriche in Slovacchia Agenzia di stampa Italpress Il team Positivista dell\'Officina Bassano Diesel di Bassano del Grappa rappresenterà l\'Italia nella finale di Vista 2022, la competizione dedicata al personale del dopo vendita di Volvo Trucks ...BOLOGNA (ITALPRESS) - Volvo Cars ha reso noto la realizzazione di un terzo impianto produttivo in Europa che permetterà alla Casa automobilistica di soddi ...