Ucraina | ultime notizie Esplosioni a Mykolaiv Kiev | Mosca punta mettere l’arsenale nella centrale atomica

(Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo l’agenziaEnergatom i russi vorrebbero «riparare» le loro armi a Zaporizhzhia. L’Ue conferma altri 500 milioni di aiuti militari a. In Portogallo oligarchi russi in fila per la cittadinanza. Intanto nel Donbass continuano i bombardamenti