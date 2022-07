LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA | Ciccone tenta l’azione sul Col d’Aubisque

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 In testa adesso ci sono, Mollema, Houle, Van Aert, Woods, Benoot, Teuns, Madouas e Verona. 15.11 Il gruppetto di Geschke è ad una cinquantina di secondi, mentre altri corridori si sono già staccati e sono stati inglobati dal gruppo. 15.09 Provano a scattare in tre e a rimanere da soli: Verona,e Mollema. C’è anche Wout Van Aert a pochi metri. 15.07 L’Arkea Samsic si mette davanti in gruppo e Nairo Quintana è in terza posizione. Chissà che il colombiano non voglia architettare qualcosa. 15.05 Anche Louis Meintjes, settimo nella generale, prova a scappare dal gruppo. La tappa di oggi può essere un’occasione per tanti corridori. 15.03 Adesso è Nathan Van Hooydonck a trainare il plotone facendo un passo tutt’altro che sostenuto. 15.01 Fra gli inseguitori ci ...