Juventus | Arrivabene | “Bremer soffiato all’Inter? E’ il mercato” | News

GiovaAlbanese : #Cherubini operativo a Torino: raggiungerà la #Juventus in tournée nei prossimi giorni. #Nedved al seguito della sq… - marcoconterio : ?????? Al netto del 'no' di #Arrivabene, la #Juventus lavora a fari spenti su Alvaro Morata e prepara l'offerta di p… - NicolaFeliciani : RT @GiokerMusso: ?? #Juventus - L’Ad #Arrivabene lasciando la Lega: '#Bremer soffiato all’#Inter? Il mercato è aperto e una squadra fa quell… - ForEsordientus : RT @GiokerMusso: ?? #Juventus - L’Ad #Arrivabene lasciando la Lega: '#Bremer soffiato all’#Inter? Il mercato è aperto e una squadra fa quell… - jo_lon95 : RT @GiokerMusso: ?? #Juventus - L’Ad #Arrivabene lasciando la Lega: '#Bremer soffiato all’#Inter? Il mercato è aperto e una squadra fa quell… -

... le parole pronunciate nel pomeriggio dall'ad Maurizionon sono una vera e propria chiusura al ritorno di Morata. La, infatti, sarebbe ancora in contatto con l'Atletico Madrid per ...E' la, però, la squadra al centro dei pensieri di Nicolò, a cui piacerebbe una nuova sfida ... Il margine di manovra ci sarebbe, mae Cherubini tornerebbero alla carica per Zaniolo ...Parades Juve, i bianconeri offrono un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni: il PSG rifiuta. Ramsey verso la risoluzione ...Ma non è questione di soffiare, il mercato è aperto e ogni squadra fa quello che deve fare. Nessuna novità su Morata”. by Alessio Vinciguerra. Maurizio Arrivabene - Foto LiveMedia/Reporter Torino. L’a ...