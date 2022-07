Gf Vip | durata extra per questa nuova edizione?

Leggi su formatonews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Grandi novità in arrivo per gli amanti del Grande Fratello Vip: tutti gli ultimi aggiornamenti sul reality Possiamo dire che la macchina del Grande Fratello Vip è sempre in movimento e proprio per questo motivo sembrano arrivare già le prime grandi novità sul programma. In rete circolano già i nomi dei concorrenti ma a quanto pare ad attenderci si saranno anche dei cambiamenti all’interno dello stesso reality. Vediamo insieme di cosa si tratta. (web)Grandi novità in arrivo per Il Grande Fratello Vip Manca davvero poco al ritorno del Grande Fratello Vip. La sestaè stata un vero e proprio successo motivo per cui persettima Alfonso Signorini non vuole assolutamente deludere nessuno. Mediaset ha confermato il ritorno del reality a partire dal 12 settembre e la grande novità sta proprio nelladel ...