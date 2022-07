Dalla disfatta con la Macedonia, all’addio all’Italia: Joao Pedro va al Fenerbahce (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo oltre 10 anni, passati tra Palermo e Cagliari, Joao Pedro lascia l’Italia e vola in Turchia: l’attaccante italo-brasiliano è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce. A comunicarlo è il Cagliari attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: «Il calciatore Joao Pedro si trasferisce a titolo definitivo al Fenerbahce. Otto stagioni insieme: il club rende omaggio ad un attaccante che con le sue reti, ben 86, è entrato a far parte della storia del Cagliari. Tra i marcatori più prolifici di tutti i tempi, è stato l’unico rossoblù – dopo il mito Gigi Riva – ad aver raggiunto la doppia cifra in Serie A per tre campionati consecutivi. Arrivato in Sardegna a 22 anni, Joao Pedro è diventato nell’Isola uomo e calciatore, consacrandosi tra i top ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo oltre 10 anni, passati tra Palermo e Cagliari,lascia l’Italia e vola in Turchia: l’attaccante italo-brasiliano è ufficialmente un nuovo giocatore del. A comunicarlo è il Cagliari attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: «Il calciatoresi trasferisce a titolo definitivo al. Otto stagioni insieme: il club rende omaggio ad un attaccante che con le sue reti, ben 86, è entrato a far parte della storia del Cagliari. Tra i marcatori più prolifici di tutti i tempi, è stato l’unico rossoblù – dopo il mito Gigi Riva – ad aver raggiunto la doppia cifra in Serie A per tre campionati consecutivi. Arrivato in Sardegna a 22 anni,è diventato nell’Isola uomo e calciatore, consacrandosi tra i top ...

PrimaiLavorator : 4 dosi, 2 mascherine e #biden risulta positivo. È solo un'ammuina per destituirlo per motivi di salute (tipo ex UR… - Questononeunac1 : RT @La_manina__: Adesso il PD ha due opzioni: - proporre di andare avanti con l'agenda Draghi - fare un programma dalla forte impronta prog… - GiuseppeCorini : RT @La_manina__: Adesso il PD ha due opzioni: - proporre di andare avanti con l'agenda Draghi - fare un programma dalla forte impronta prog… - fiakketto : RT @La_manina__: Adesso il PD ha due opzioni: - proporre di andare avanti con l'agenda Draghi - fare un programma dalla forte impronta prog… - RomanoRomano998 : La Simona Bonafe' frustrata dalla disfatta del governo..poverina..povero gabbiano?????? -