Crisi governo | dal Pnrr alla manovra | tutte le misure da approvare

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - GianniGirotto : secondo Draghi è chi 'ha disegnato i meccanismi di cessione del credito colpevole della situazione crisi di migliai… - elena_ele6 : RT @Agostino35: Negli ultimi 8 anni ho visto più crisi di governo che mondiali di calcio - tiztweets : RT @matteograndi: Salvini e Conte abbattono il governo Draghi. La vicinanza a Putin dei due movimenti politici non è un fattore incidental… -

'Ora accuserà di irresponsabilità anche Forza Italia', ha subito attaccato la presidente di S&D, la socialista spagnola Iratxe Garcia Perez, che si è detta 'preoccupata' per ladiin ...Mario Draghi, presidente del consiglio, nelle comunicazioni al Parlamento di ieri, atto delladiin corso, riporta in primo piano il leit motiv del magazzino delle cartelle esattoriali ...I piani di rilancio risalenti (ancora) all’era della sindaca Chiara Appendino sono partiti prima della crisi di governo altrimenti la lista dei progetti bloccati sarebbe ben più lunga. Possiamo tirare ...Mario Draghi oggi alla Camera annuncerà le sue dimissioni poi salirà al Colle: la diretta video e tutte le news in tempo reale dell'atto finale di questa crisi di governo.