Berlusconi | “Io sarò in campo | ho già scritto programma avveniristico”

(Adnkronos) – "Forza Italia è pronta, la campagna elettorale sarà molto contenuta nei tempi. Io sarò in campo, come altre volte. Sento il senso di responsabilità di essere presente affinché il mio Paese rimanga nella parte della libertà e della democrazia e non vada a sinistra. Tutti i giorni sarò qui a raccontare quel programma che ho già scritto per il 2023, che conterrà molte novità. Un programma avveniristico che porta il cambiamento di cui l'Italia ha bisogno". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg1. "Non stiamo pensando a liste uniche – ha chiarito poi il Cav ai microfoni del Tg2 – ma a ciascuno con la propria identità. Ci sono differenze di posizione, linguaggio, di storia tra i vari partiti. Preferiamo continuare a mantenere la nostra ...

