Alberobello-Putignano | incidente | morti i nonni e ferita la nipotina di sette anni Auto contro muretto a secco sulla provinciale

(Di giovedì 21 luglio 2022) La coppia di coniugi diera in, una Opel Agila,strada81 che collega. A bordo anche la loro nipote di. Per cause da dettagliare la vettura è finita fuorillo e si è schiantataun. I duesono, la bambina è ricoverata nel policlinico di Bari. L'articololadi

E' di due morti e una bambina in gravi condizioni il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla provinciale 81 che collega. A perdere la vita una coppia di coniugi diche tornava dal mare insieme alla nipotina di 7 anni . L'auto su cui viaggiavano, una Opel Agila, per cause tutte da ...Tragico incidente in Puglia sulla Provinciale che colleganel Barese. Il bilancio è di due morti e una bambina in gravi condizioni. Hanno perso la vita marito e moglie che viaggiavano con la nipotina di 7 anni. L'auto su cui ...E' di due morti e una bambina in gravi condizioni il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla provinciale 81 che collega Alberobello a Putignano, ...PUTIGNANO – Tragico schianto nella tarda mattinata odierna sulla provinciale che collega la città del Carnevale alla vicina Alberobello. Un’Opel Agila, condotta da un 69enne putignanese, è uscita ...