Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2022 ore 12:30 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 20 LUGLIO 2022 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO DA SEGNALARE QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN USCITA DA Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL GRA LAVORI IN CORSO SULLA REGIONALE DI FIUGGI SI STANNO SVOLGENDO LE OPERAZIONI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA TRA I KM 66 E 40, TRA LE LOCALITA’ DI CAVE E PIGLIO, PRESTARE ATTENZIONE IN PROVINCIA DI FROSINONE PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSA LA REGIONALE FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 20 LUGLIOORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO DA SEGNALARE QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONESUD CODE IN USCITA DASUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL GRA LAVORI IN CORSO SULLA REGIONALE DI FIUGGI SI STANNO SVOLGENDO LE OPERAZIONI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA TRA I KM 66 E 40, TRA LE LOCALITA’ DI CAVE E PIGLIO, PRESTARE ATTENZIONE IN PROVINCIA DI FROSINONE PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSA LA REGIONALE FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN ...

Pubblicità

tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Lavori pubblici, partono le manutenzioni del Comune e dell'Anas. Investimento da 18 milioni per 100km di… - Franciscktrue : RT @Morelembaum1: A Roma c’è la doppia fila bis. #parcheggio #viabilità - Morelembaum1 : A Roma c’è la doppia fila bis. #parcheggio #viabilità - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale Regina Margherita, tra via Salaria e piazza Sassari; a via della Giust… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Ostiense, tra il G.R.A. e viale Marconi; a via Tor de' Schiavi, tra piazzal… -