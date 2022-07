Omicidio di Anzio | si costituisce un ragazzo di 20 anni

(Di mercoledì 20 luglio 2022) - Il presunto killer si è presentato in una stazione dei carabinieri di Roma accompagnato dal fratello. Veglia per Muratovic ucciso a coltellate la sera del 17 luglio nel corso di una ...

ANZIO (cronaca) - Si tratta di un nord africano, di origine magrebine, 20enne, ilmamilio.it Si è costituito ieri sera, alla stazione carabinieri di Roma Gianicolense, il presunto omicida del 25enn ...