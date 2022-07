Netflix vuole farti pagare un sovrapprezzo se non ti colleghi da casa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo DAZN, anche Netflix ha dichiarato guerra aperta alla condivisione della password dell’account tra persone che non vivono insieme o che non fanno parte della stessa famiglia. Se a inizio anno ha iniziato a testare la possibilità di inserire sotto-account aggiuntivi a pagamento per regolarizzare amici o parenti a distanza, ora il colosso statunitense torna alla carica puntando a monetizzare le “case extra”. In Honduras, Argentina, Repubblica Dominicana, El Salvador e Guatemala – dove Netflix testerà questo tipo di abbonamento – ci sarà la possibilità di pagare 2,99 dollari in più al mese per ogni casa aggiuntiva dove potrai vedere i contenuti in streaming – per un massimo di 3 abitazioni per ogni account. Dove (e quando) puoi guardare Netflix La “casa” di Netflix è ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo DAZN, ancheha dichiarato guerra aperta alla condivisione della password dell’account tra persone che non vivono insieme o che non fanno parte della stessa famiglia. Se a inizio anno ha iniziato a testare la possibilità di inserire sotto-account aggiuntivi a pagamento per regolarizzare amici o parenti a distanza, ora il colosso statunitense torna alla carica puntando a monetizzare le “case extra”. In Honduras, Argentina, Repubblica Dominicana, El Salvador e Guatemala – dovetesterà questo tipo di abbonamento – ci sarà la possibilità di2,99 dollari in più al mese per ogniaggiuntiva dove potrai vedere i contenuti in streaming – per un massimo di 3 abitazioni per ogni account. Dove (e quando) puoi guardareLa “” diè ...

