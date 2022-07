LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia nettamente avanti contro l’Iraq nella sciabola maschile a squadre (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma Mancano 10 stoccate agli azzurri. Ora tocca a Pietro Torre contro Mohammed Alhilfi Michele Gallo non si ferma e chiude 35-19! Di nuovo Gallo e 32-19, poi 33-19! Michele Gallo va a segno, punteggio di 31-18, ma Alsaedi risponde ed è 31-19 Iniziano gli ultimi tre assalti. Michele Gallo ora sfida Ali Alsaedi Doppia luce, ma è 30-17 per gli azzurri che proseguono nel migliore dei modi verso il passaggio del turno Punteggio di 28-17 dopo una stoccata a testa Al-Mohammedawi centra una stoccata ma è 27-16 per l’Italia Pietro Torre esordisce nel migliore dei modi e va sul 26-15 In pedana Pietro Torre contro Hamzah Al-Mohammedawi, è il momento di chiudere i conti! Luca Curatoli on fire!! 25-14 e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIMancano 10 stoccate agli azzurri. Ora tocca a Pietro TorreMohammed Alhilfi Michele Gallo non si ferma e chiude 35-19! Di nuovo Gallo e 32-19, poi 33-19! Michele Gallo va a segno, punteggio di 31-18, ma Alsaedi risponde ed è 31-19 Iniziano gli ultimi tre assalti. Michele Gallo ora sfida Ali Alsaedi Doppia luce, ma è 30-17 per gli azzurri che proseguono nel migliore dei modi verso il passaggio del turno Punteggio di 28-17 dopo una stoccata a testa Al-Mohammedawi centra una stoccata ma è 27-16 per l’Pietro Torre esordisce nel migliore dei modi e va sul 26-15 In pedana Pietro TorreHamzah Al-Mohammedawi, è il momento di chiudere i conti! Luca Curatoli on fire!! 25-14 e ...

