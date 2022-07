LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: bene le azzurre della sciabola e Foconi. La squadra della spada agli ottavi (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEI Mondiali DI Scherma 11.48 E’ pronto a scendere in pedana Giorgio Avola: il siciliano è opposto all’argentino Augusto Antonio Servello. 11.45 Abbiamo scoperto l’avversario di Alessio Foconi al secondo turno: è il croato Petar Files. 11.42 L’ITALIA E’ agli ottavi! Chiude addirittura sul 45-22 Rossella Fiamingo, l’Uzbekistan è eliminato. Adesso per le nostre ragazze della spada la sfida a una fra Canada e Romania. 11.38 Mara Navarria ci può portare a 40 punti: Italia vicina agli ottavi di finale. 11.36 Federica Isola piazza cinque stoccate nel giro di pochissimo. Italia avanti 35-20. 11.34 Adesso c’è Federica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEIDI11.48 E’ pronto a scendere in pedana Giorgio Avola: il siciliano è opposto all’argentino Augusto Antonio Servello. 11.45 Abbiamo scoperto l’avversario di Alessioal secondo turno: è il croato Petar Files. 11.42 L’ITALIA E’! Chiude addirittura sul 45-22 Rossella Fiamingo, l’Uzbekistan è eliminato. Adesso per le nostre ragazzela sfida a una fra Canada e Romania. 11.38 Mara Navarria ci può portare a 40 punti: Italia vicinadi finale. 11.36 Federica Isola piazza cinque stoccate nel giro di pochissimo. Italia avanti 35-20. 11.34 Adesso c’è Federica ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su… - profscherma : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: nella sciabola maschile a squadre sarà Italia ... - OA Sport - settalese : RT @Eurosport_IT: Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su @discoveryplu… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: nella sciabola maschile a squadre sarà Italia-Egitto ai quarti. Inizia la sc… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: nella sciabola maschile a squadre l’Italia sfida Hong Kong agli ottavi -… -