Incendio Carso | Prefettura | a Trieste elettricità slovena

Agenzia_Ansa : Nuovi roghi, brucia ancora il Carso e la Versilia. Curcio: 'Confidiamo nell'aiuto dei cittadini'. Incendio alle por… - TgrRaiFVG : Il rogo del Carso: decine di ettari in fiamme fra Doberdò e Duino Aurisina, a Sablici evacuate una ventina di perso… - TgrRaiFVG : INCENDIO SUL CARSO ISONTINO Un video diffuso tramite WhatsApp dà l'idea della velocità con la quale il fronte del f… - infoitinterno : Incendio Carso, 200 persone sfollate dal comune di Iamiano - JJenio82 : RT @paoladecassan: Condivido questa richiesta pubblicata su FB #incendio #Carso #Savogna #Trieste #Gorizia -

Attualmente la città di Trieste è alimentata da un distributore di energia elettrica sloveno. Lo ha reso noto la Prefettura di Trieste in serata con una nota che fa il bilancio della situazione ...In serata, arrivano le prime notizie incoraggianti dal vastoche, da martedì mattina, sta interessando ilgoriziano e triestino. "Da quanto comunicato all'esito del vertice serale in Prefettura a Gorizia la situazione, pur nella sua complessità è ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Non sono state riscontrate le condizioni ideali di massima sicurezza per la ripresa della circolazione anche a fronte del persistere del fumo che a tratti rischia di ostacolare la buona visibilità. L’ ...