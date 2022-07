Pubblicità

sportli26181512 : Galatasary, UFFICIALE l'arrivo di un bomber: Haris Seferovic giocherà nel Galatasaray. La notizia era nell'aria ed… -

Alfredo Pedullà

Ufficiale: Galatasaray, ecco Seferovic dal Benfica. Ufficiale l'arrivo di Haris Seferovic al Galatasaray: l'attaccante svizzero arriva in prestito secco dal Benfica.