Fantacalcio | si parte | tutte le possibili sorprese all’asta

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Siamo sempre più vicini all’inizio della prossima stagione e manca poco anche al. C’è grande attesa per gli appassionati. Manca ormai meno di un mese all’inizio del campionato di Serie A. Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e nelle ultime ore abbiamo visto colpi importanti come Bremer alla Juventus o come Paulo Dybala Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.comle Notizie della Serie A.

Pubblicità

MagicGazzetta : Onana al fantacalcio: parte dietro Handanovic, ma può trovare spazio #fantacampionato - Fantacalcio : Fiorentina, Burdisso: 'Quest'anno si parte da un'ottima base di lavoro' - Alex04749267 : @Torrenapoli1 Lo prendo anche quest'anno al fantacalcio? Che dici? Scherzi a parte a me è sempre piaciuto. Giocator… - iltoroaddosso : @jacopoformia L'anno scorso l'ho preso al fantacalcio con grosse speranze ed ha inanellato una sfilza di insufficie… - fantapiu3 : Il calendario completo della #SerieB 22/23, si parte subito con un grande #VeneziaGenoa ed un #ParmaBari pericoloso… -

Fantacalcio ®

Tra i tanti volti nuovi in casa Inter c'è anche quello di André Onana, portiere camerunense che contenderà, con il passare del tempo, il ruolo di titolare tra i pali nerazzurri a Samir Handanovic. Con ...Zanetti in panchina per confermare la primadella stagione a Venezia e cancellare la seconda. ... Frabotta e Baschirotto andranno forti anche alper spesa/rendimento. Più qualche ... Juventus, Rabiot salta la tournée americana: motivi di mercato L’estremo difensore camerunense all’Ajax ha collezionato 212 presenze, 192 i gol subiti e 85 i clean sheet. Da valutare quante partite farà da titolare, ma il prezzo basso può essere un buon incentivo ...Tutto quello che c'è da sapere sul difensore, dall'anno passato al fianco di Van Dijk alle possibilità in chiave fantacalcio per il 2022/23.