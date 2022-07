Calendario World League pallanuoto 2022 | orari | programma | tv | streaming | tabellone Final Eight

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo aver concluso il common training con gli Stati Uniti, la Nazionale italiana dimaschile disputerà la Superdi, indal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: fase a gironi dal 22 al 24, tutte le formazioni accederanno ai quarti die del 25, a seguire semii il 26 ei il 27. Il Settebello di Alessandro Campagna è stato inserito nel Girone B con Canada (match il 22 luglio), Francia (23 luglio) e Stati Uniti (24 luglio). Nel Girone A ci saranno invece Australia, Serbia, Montenegro (in sostituzione del rinunciatario Brasile) e Spagna. Le partite dell’Italia, Serbia-Spagna, semii ei, saranno trasmesse in direttasu Rai Play. ...

World League, il calendario della Super Final di Strasburgo Dopo aver concluso il common training con gli Stati Uniti, la Nazionale italiana di pallanuoto maschile disputerà la Super Final di World League, in programma dal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Fran ...