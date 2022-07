BIOSTAR rilascia un aggiornamento BIOS per Chipset 600

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 20 luglio 2022), marchio leader di schede madri, annuncia oggi undelper le schede madri Intel serie 600 per le CPU Raptor Lake, un marchio leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, annuncia oggi undelfondamentale per le schede madri Intel serie 600 per supportare le ultime CPU Raptor Lake di 13a generazione. In preparazione per l’imminente rilascio degli ultimi processori Intel,sta già preparando undelche consentirà agli utenti di aggiornare le proprie schede madri della serie 600 direttamente ai processori più recenti.ha riflettuto e ...