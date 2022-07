Sud, Bianchi (Svimez): "Con la crisi di governo rischia di pagare un prezzo molto alto" (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug (Labitalia) - L'instabilità del governo non giova mai al Paese, ma in questo momento, di più. Lo spiega ad Adnkronos/Labitalia Luca Bianchi, economista e direttore della Svimez. "Soprattutto la sospensione di interventi governativi nel Paese, e in particolare nel Sud, può presentare dei rischi: siamo in una fase complicata in cui si incrociano, da un lato, le opportunità di ripresa date dagli investimenti Pnrr (e rispetto al quale il Sud ha già grandi problemi di attuazione e su cui c'è bisogno di un presidio forte centrale) e l'inflazione". "C'è bisogno di interventi che mitighino l'impatto dell'inflazione -aggiunge Bianchi- Su questo il Sud rischia di pagare un prezzo molto alto perché la corsa dell'inflazione taglia il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug (Labitalia) - L'instabilità delnon giova mai al Paese, ma in questo momento, di più. Lo spiega ad Adnkronos/Labitalia Luca, economista e direttore della. "Soprattutto la sospensione di interventi governativi nel Paese, e in particolare nel Sud, può presentare dei rischi: siamo in una fase complicata in cui si incrociano, da un lato, le opportunità di ripresa date dagli investimenti Pnrr (e rispetto al quale il Sud ha già grandi problemi di attuazione e su cui c'è bisogno di un presidio forte centrale) e l'inflazione". "C'è bisogno di interventi che mitighino l'impatto dell'inflazione -aggiunge- Su questo il Suddiunperché la corsa dell'inflazione taglia il ...

