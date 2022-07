Perché Elon Musk vuole che il processo di Twitter venga spostato al 2023 (Di martedì 19 luglio 2022) Elon Musk, citato in tribunale da Twitter per spingerlo a rispettare l’accordo di acquisto della piattaforma, ha chiesto che il processo accelerato, voluto dal social network, venga rinviato a febbraio 2023, come esplicitato dal suo team legale. LEGGI ANCHE >Fissata la prima udienza di Twitter per il processo contro Elon Musk Musk chiede che il processo venga rinviato al 2023 per analizzare i dati spam «Twitter si è impegnato in un ritardo tattico per due mesi resistendo alle richieste di informazioni degli imputati. L’improvvisa richiesta di velocità di Twitter, dopo due mesi di trascinamento dei piedi e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 luglio 2022), citato in tribunale daper spingerlo a rispettare l’accordo di acquisto della piattaforma, ha chiesto che ilaccelerato, voluto dal social network,rinviato a febbraio, come esplicitato dal suo team legale. LEGGI ANCHE >Fissata la prima udienza diper ilcontrochiede che ilrinviato alper analizzare i dati spam «si è impegnato in un ritardo tattico per due mesi resistendo alle richieste di informazioni degli imputati. L’improvvisa richiesta di velocità di, dopo due mesi di trascinamento dei piedi e ...

