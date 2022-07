MotoGP: Alex Rins trova l’accordo con il Team LCR Honda. Ufficiale anche la durata del contratto (Di martedì 19 luglio 2022) Il puzzle della griglia MotoGP 2023 continua a prendere forma e quest’oggi è arrivato l’annuncio Ufficiale di una notizia che era nell’aria ormai da diverse settimane. Alex Rins (rimasto di fatto senza una moto per il 2023 dopo l’addio di Suzuki al Motomondiale) ha trovato infatti un accordo con il Team LCR Honda per le prossime due stagioni. Il 26enne catalano, dopo aver disputato i primi 6 campionati della carriera nella classe regina con Suzuki, cambierà Team e moto per la prima volta e si appresta ad affrontare una nuova sfida molto allettante ma altrettanto delicata. Rins vanta un terzo posto nel 2020 come miglior risultato nella classifica generale del Mondiale MotoGP, Lucio Cecchinello: “Sono lieto che ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Il puzzle della griglia2023 continua a prendere forma e quest’oggi è arrivato l’annunciodi una notizia che era nell’aria ormai da diverse settimane.(rimasto di fatto senza una moto per il 2023 dopo l’addio di Suzuki al Motomondiale) hato infatti un accordo con ilLCRper le prossime due stagioni. Il 26enne catalano, dopo aver disputato i primi 6 campionati della carriera nella classe regina con Suzuki, cambieràe moto per la prima volta e si appresta ad affrontare una nuova sfida molto allettante ma altrettanto delicata.vanta un terzo posto nel 2020 come miglior risultato nella classifica generale del Mondiale, Lucio Cecchinello: “Sono lieto che ...

