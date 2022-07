I tifosi della Lazio criticano il giocatore: Sarri lo difende e interrompe l’allenamento (Di martedì 19 luglio 2022) Questa mattina un imprevisto ha caratterizzato l’allenamento della Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore. La seduta è iniziata alle 10:30 e Sarri ha deciso di lavorare sulla difesa: in campo dunque il reparto arretrato. Lazzari, Casale, Hysaj, Radu, Patric, Kamenovic e i neo-acquisti Gila, Romagnoli. Ovviamente non mancava il difensore italiano Francesco Acerbi, che ancora una volta è stato oggetto di critiche dai suoi stessi tifosi. Come riporta LaLaziosiamonoi.it, ogni volta che il giocatore toccava il pallone dagli spalti piovevano critiche. Francesco Acerbi Lazio Dopo alcuni minuti, Sarri ha preso in mano la situazione e ha deciso di redarguire i propri tifosi: “Noi siamo qui per lavorare”. La risposta dei ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 luglio 2022) Questa mattina un imprevisto ha caratterizzatoin ritiro ad Auronzo di Cadore. La seduta è iniziata alle 10:30 eha deciso di lavorare sulla difesa: in campo dunque il reparto arretrato. Lazzari, Casale, Hysaj, Radu, Patric, Kamenovic e i neo-acquisti Gila, Romagnoli. Ovviamente non mancava il difensore italiano Francesco Acerbi, che ancora una volta è stato oggetto di critiche dai suoi stessi. Come riporta Lasiamonoi.it, ogni volta che iltoccava il pallone dagli spalti piovevano critiche. Francesco AcerbiDopo alcuni minuti,ha preso in mano la situazione e ha deciso di redarguire i propri: “Noi siamo qui per lavorare”. La risposta dei ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : #DeLigt in partenza, solo un saluto ai tifosi della #Juventus: 'Ciao' ?? #calciomercato #Bayern - GiovaAlbanese : Ultime autografi di #DeLigt per i tifosi della #Juventus. Ora partenza per Monaco di Baviera. #calciomercato - CB_Ignoranza : In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’A… - infoitsport : I tifosi della Lazio criticano il giocatore: Sarri lo difende e interrompe l’allenamento - ghostpsilox : RT @red_mask9: Un minuto di raccoglimento per i tifosi, comunisti-fratelli d’Italia-grillini-leghisti-cianfrusaglia varia di Sinistra, dell… -