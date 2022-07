“Hanno deciso così”. Francesco Totti e Ilary Blasi, succederà in televisione (Di martedì 19 luglio 2022) Le conseguenze della fine dell’iconico matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono arrivate pure in Rai. La coppia era talmente influente che i risultati di questa rottura epocale si respirano ovunque. Il pubblico ancora si sta domandando perché sia dovuto accadere mentre i vertici di Viale Mazzini approfittano di un’occasione top. Il mondo dello spettacolo, come altri settori, non guarda in faccia a nessuno. Pure dalle news più malinconiche bisogna guardare allo share, al guadagno. L’audience comanda tutto e il direttore Rai Stefano Coletta e il resto della sua squadra lo sanno bene. Perciò dopo la fine tra Ilary Blasi e Francesco Totti Hanno ideato un bel piano. Separazione Francesco ... Leggi su tuttivip (Di martedì 19 luglio 2022) Le conseguenze della fine dell’iconico matrimonio trasono arrivate pure in Rai. La coppia era talmente influente che i risultati di questa rottura epocale si respirano ovunque. Il pubblico ancora si sta domandando perché sia dovuto accadere mentre i vertici di Viale Mazzini approfittano di un’occasione top. Il mondo dello spettacolo, come altri settori, non guarda in faccia a nessuno. Pure dalle news più malinconiche bisogna guardare allo share, al guadagno. L’audience comanda tutto e il direttore Rai Stefano Coletta e il resto della sua squadra lo sanno bene. Perciò dopo la fine traideato un bel piano. Separazione...

Pubblicità

ItaliaViva : ? OBBIETTIVO RAGGIUNTO. 100mila persone hanno deciso di aderire e partecipare alla nostra petizione nazionale per… - marattin : Oggi saremo subissati dalla retorica. Ma non so quanti ricorderanno che a 30 anni dalla strage ancora non sappiamo… - GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - Ilmarchese15 : RT @OrtigiaP: Per @WRicciardi ci aspetta un periodo apocalittico: Italiani irresponsabili,hanno deciso di vivere. Draghi non deve mollare,… - IrineKuklina : @francesconuccio Hanno deciso di inserire questo personaggio nel loro programma -

Via D'Amelio, le foto della strage che 30 anni fa uccise Paolo Borsellino Quel 19 luglio, il giudice Borsellino aveva deciso di andare a fare un saluto a sua madre. Arrivò ... mentre Emanuela Loi e Agostino Catalano hanno subito affiancato il giudice. Io sono andato in fondo ... La grande opportunità (energetica) dell'Unione Europea si chiama Kazakistan ... ha deciso di avventurarsi in una rischiosa missione: il disaccoppiamento multisettoriale dalla ... Il Kazakistan è il ponte di cui UE e Russia hanno bisogno per perseguire le loro agende " commerciali, ... Freshplaza.it BREMER CI SIAMO Gleison Bremer è ad un passo dal diventare un calciatore della Juventus. Nella giornata di ieri l'Inter ed il Torino non sono riusciti a trovare un momento giusto per fare il punto fino ... Paolo Borsellino, le frasi e gli aforismi celebri dell'eroe-magistrato Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Quel 19 luglio, il giudice Borsellino avevadi andare a fare un saluto a sua madre. Arrivò ... mentre Emanuela Loi e Agostino Catalanosubito affiancato il giudice. Io sono andato in fondo ...... hadi avventurarsi in una rischiosa missione: il disaccoppiamento multisettoriale dalla ... Il Kazakistan è il ponte di cui UE e Russiabisogno per perseguire le loro agende " commerciali, ... Gli esportatori egiziani di uva da tavola hanno deciso di interrompere la stagione Gleison Bremer è ad un passo dal diventare un calciatore della Juventus. Nella giornata di ieri l'Inter ed il Torino non sono riusciti a trovare un momento giusto per fare il punto fino ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...