Calciomercato Inter, difesa da puntellare: Bremer o Milenkovic? (Di martedì 19 luglio 2022) L’Inter ha cominciato alla grande questo Calciomercato e ora mancano solo gli ultimi dettagli da puntellare. In particolare, come richiesto espressamente anche dallo stesso Inzaghi, servirebbe una mossa in più in difesa e i nomi più caldi sono due. Il primo resta sempre quello di Bremer, mentre il secondo è Milenkovic. Andiamo dunque a vedere come si stanno sviluppando queste situazioni e le ultime sul Calciomercato dell’Inter. Calciomercato Inter, capitolo Bremer: ultimo tentativo Milenkovic (Pagina Facebook Vbet News Sport)Insieme a Paulo Dybala, anche Gleison Bremer è stato una sorta di tormentone per il Calciomercato dei nerazzurri. I tifosi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022) L’ha cominciato alla grande questoe ora mancano solo gli ultimi dettagli da. In particolare, come richiesto espressamente anche dallo stesso Inzaghi, servirebbe una mossa in più ine i nomi più caldi sono due. Il primo resta sempre quello di, mentre il secondo è. Andiamo dunque a vedere come si stanno sviluppando queste situazioni e le ultime suldell’, capitolo: ultimo tentativo(Pagina Facebook Vbet News Sport)Insieme a Paulo Dybala, anche Gleisonè stato una sorta di tormentone per ildei nerazzurri. I tifosi ...

Pubblicità

DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - DiMarzio : .@Inter, terminato l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer. Nessun rilancio: presentata offerta da 30 milioni… - FraLauricella : ??#calciomercato LAutentico di @radiodeejay ??Le notizie dell'autorevole Teodoro Curti, 'il principino del calciomer… - Inter3Tutto : L’Inter non riesce a fare cassa e alcune operazioni che parevano solo da annunciare, hanno preso tutt’altra piega.… -