Bob Dylan, smartphone vietati durante i prossimi concerti europei (Di martedì 19 luglio 2022) Niente smartphone ai prossimi concerti europei di Bob Dylan. L’artista ha annunciato il nuovo tour Rough and Rowdy Ways ma ha imposto una condizione: che gli spettatori si godano lo show senza guardarlo da dietro lo schermo dei propri telefonini. Come riporta il Daily Mail, chi assisterà ai concerti di Bob Dylan dovrà inserire il proprio smartphone in una custodia Yondr, che viene bloccata con un sistema simile a quello adottato dai negozi di abbigliamento. I telefoni rimangono in possesso dei loro proprietari, ma non è possibile accedervi. Per utilizzare lo smartphone bisogna tornare alla stazione di “blocco e sblocco”, quindi spostarsi nella “zona di accesso al telefono”. Una volta tornati tra il pubblico si è tenuti a bloccare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Nienteaidi Bob. L’artista ha annunciato il nuovo tour Rough and Rowdy Ways ma ha imposto una condizione: che gli spettatori si godano lo show senza guardarlo da dietro lo schermo dei propri telefonini. Come riporta il Daily Mail, chi assisterà aidi Bobdovrà inserire il proprioin una custodia Yondr, che viene bloccata con un sistema simile a quello adottato dai negozi di abbigliamento. I telefoni rimangono in possesso dei loro proprietari, ma non è possibile accedervi. Per utilizzare lobisogna tornare alla stazione di “blocco e sblocco”, quindi spostarsi nella “zona di accesso al telefono”. Una volta tornati tra il pubblico si è tenuti a bloccare ...

FedericoCiacca3 : La musica rende le persone libere. (Bob Dylan) - DonatellaNicit4 : Quante strade dovrà percorrere un uomo, prima che si possa definire uomo. E quante volte dovrà volare sul mare una… - VirginRadioIT : Bob Dylan, il nuovo tour sarà senza smartphone ?? 'Riportiamo la musica al centro dell'esperienza live' @bobdylan - hermmalfy : bob dylan che prende ispirazione dagli ateez in giappone assurdo - SpotiFei : Bob Dylan non vuole i telefoni ai suoi concerti perché se qualcuno registrasse come canta ormai nessuno andrebbe più a vederlo -