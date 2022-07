Un topo e mezzo in un minuto e mezzo, mangiano un pezzo di formaggio e mezzo. Quanti topi servono per mangiare 60 pezzi di formaggio in 30 minuti? (Di lunedì 18 luglio 2022) Un topo e mezzo in un minuto e mezzo, mangiano un pezzo di formaggio e mezzo. Quanti topi servono per mangiare 60 pezzi di formaggio in 30 minuti?La soluzioneTre topi. Un topo mangia un pezzo di formaggio in un minuto e mezzo, perché il tempo rimane invariato. In 30 minuti un topo mangia 20 pezzi di ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 18 luglio 2022) Unin unundiper60diin 30?La soluzioneTre. Unmangia undiin un, perché il tempo rimane invariato. In 30unmangia 20di ...

Pubblicità

adrimarket : @malessandravar1 Anche Topo Gigio avrebbe le competenze sufficienti per sostituire Draghi, dopo quello che il Vile… - amansyn17 : @AnfetaMilan Adesso impazziamo per uccelloRosso e per un tipo mezzo topo mezzo belga. Ridatemi il calcio giocato vi prego - GigiLaffitte : @quel_72 @sbonaccini Anche il 'topo di fogna' della salute era lì in mezzo ? Così.. . per decidere sulle 4/5/6 dosi.... - Il_Topo : Riconoscerei le gambette da fantino di Maleh anche in mezzo ad una folla. - heyitsgeorgia_ : anche se topo+ non vedrà mezzo centesimi da parte mia -