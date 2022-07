Ucraina, Putin a Teheran per trilaterale con Iran e Turchia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Domani il presidente russo Vladimir Putin sarà Teheran per un vertice dei Capi di stato garanti del processo di Astana (Russia, Iran, Turchia) sulla Siria. Putin, informa la Tass, terrà anche colloqui bilaterali con le controparti Iraniane e turche Ebrahim Raisi e Recep Tayyip Erdogan, e incontrerà il leader spirituale e leader Iraniano Ali Khamenei. Il precedente vertice della “troika” di Astana – il sesto consecutivo – si è svolto online il 1 luglio 2020 a causa della pandemia di Coronavirus. Le parti hanno convenuto di incontrarsi di persona a Teheran quando la situazione epidemica lo consentirà. Due anni dopo, “è giunto il momento di discutere gli argomenti caldi che si sono accumulati in questo periodo”, sottolinea la Tass, secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Domani il presidente russo Vladimirsaràper un vertice dei Capi di stato garanti del processo di Astana (Russia,) sulla Siria., informa la Tass, terrà anche colloqui bilaterali con le contropartiiane e turche Ebrahim Raisi e Recep Tayyip Erdogan, e incontrerà il leader spirituale e leaderiano Ali Khamenei. Il precedente vertice della “troika” di Astana – il sesto consecutivo – si è svolto online il 1 luglio 2020 a causa della pandemia di Coronavirus. Le parti hanno convenuto di incontrarsi di persona aquando la situazione epidemica lo consentirà. Due anni dopo, “è giunto il momento di discutere gli argomenti caldi che si sono accumulati in questo periodo”, sottolinea la Tass, secondo ...

