Ucraina: Draghi, 'incoraggiato da negoziati in Turchia, spero possano rafforzarsi' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare l'agricoltura e contribuire alla sicurezza alimentare nella regione, oggi minacciata dall'aumento dei prezzi dovuto all'invasione russa dell'Ucraina. L'Italia si è spesa molto per trovare una soluzione diplomatica al blocco delle forniture dal Mar Nero che alimenta questa spirale nei prezzi. Sono incoraggiato dai segnali arrivati la scorsa settimana dai negoziati in Turchia, che spero possano ulteriormente rafforzarsi". Lo ha detto Mario Draghi al Business forum ad Algeri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare l'agricoltura e contribuire alla sicurezza alimentare nella regione, oggi minacciata dall'aumento dei prezzi dovuto all'invasione russa dell'. L'Italia si è spesa molto per trovare una soluzione diplomatica al blocco delle forniture dal Mar Nero che alimenta questa spirale nei prezzi. Sonodai segnali arrivati la scorsa settimana daiin, cheulteriormente". Lo ha detto Marioal Business forum ad Algeri.

