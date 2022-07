Sei Sorelle Anticipazioni 19 luglio 2022 | Celia in pericolo!

(Di lunedì 18 luglio 2022) Vediamo cosa rivelano ledi Sei, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 19è in difficoltà nel gestire la sua relazione con Joaquin mentre Diana e Salvador riescono a mettere Don Ricardo fuori dai giochi.

Pubblicità

SerieTvserie : Sei sorelle, anticipazioni puntate 18-23 luglio 2022 - Filippo64386433 : RT @M49liberorso: @SimoPillon Ma sei contro le sorelle ? - Saracesto12 : @roselili00 Ma mi sa che ti sei persa dei pezzi, perché J un’agenzia ce l’ha…e oltretutto da sola senza le sorelle…… - AlexGadeaOff_IT : Continuano le tensioni tra i fratelli Loygorri: appuntamento per oggi alle ore 16:00 su Rai Uno con un nuovo episod… - roselili00 : E sbagliano anche a dire 'abbiamo vinto noi' e no ha vinto Jessica altrimenti avresti vinto tu. Ma sei uscita prima… -

Scopriamo insieme le Anticipazioni diper la puntata del 19 luglio 2022 . Ecco cosa rivelano le Trame dell' episodio in onda alle 16.00 su Rai1 : grazie al consiglio di Cristobal , Diana e Salvador sono riusciti a risolvere il ..., anticipazioni puntata 18 luglio: Diana ha un'idea per placare zia Adolfina... Le anticipazioni della puntata didel 18 luglio svelano che Don Ricardo è sempre ...Sei sorelle, anticipazioni puntata 18 luglio: l'ingombrante zia Adolfina fa preoccupare le Silva, ma Diana ha un'idea per placare i suoi ...Scopri tutte le anticipazioni di Sei sorelle, la nuova soap opera spagnola in onda dal 18 al 24 luglio ogni pomeriggio su Rai 1 ...