Russell Crowe al Colosseo, il gladiatore: 'Sono tornato nel mio ufficio' (Di lunedì 18 luglio 2022) Polo scura, calzoncini e sneakers, per alcuni un semplice turista, per i più attenti ' il gladiatore '. Russell Crowe è a Roma , un ritorno a 'casa' per l'attore che si trova in città per interpretare ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 luglio 2022) Polo scura, calzoncini e sneakers, per alcuni un semplice turista, per i più attenti ' il'.è a Roma , un ritorno a 'casa' per l'attore che si trova in città per interpretare ...

Pubblicità

fanpage : Massimo Decimo Meridio è tornato al Colosseo! ?? Russel Crowe è a Roma con la sua famiglia, l'iconico Gladiatore tor… - repubblica : Il Gladiatore Russell Crowe in visita con la famiglia al Colosseo: 'Guardate ragazzi, il mio vecchio ufficio' [di V… - Agenzia_Ansa : 'Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio'. Russell Crowe, a Roma dove si prepara a interpretare 'The… - sfiorata82 : RT @movieplayer_it: #Ilgladiatore, #RussellCrowe, in vacanza a Roma, porta i figli al Colosseo: 'Il mio vecchio ufficio' - direpuntoit : Russell Crowe in visita a Roma scherza davanti al Colosseo: 'Sono tornato al mio vecchio ufficio'. -