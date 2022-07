Lazio – Incidenti sul lavoro, l’assessore: “Faccio appello affinché i vademecum siano l’Abc per il lavoro in sicurezza” (Di lunedì 18 luglio 2022) Una mattanza silente che, giorno dopo giorno, miete vittime, soprattutto all’interno di una categoria socialmente già debole di sua. Dunque, dietro la morte di un operaio, si cela anche la disperazione di una famiglia improvvisamente destinata alla povertà. L’ultima, in ordine di tempo, risale ad oggi pomeriggio, nella Capitale, con l’ennesimo lavoratore – in questo caso un falegname – rimasto ucciso mentre era intento ad espletare il suo dovere. Morti sul lavoro, l’assessore laziale: “E’ il segno che i documenti che si scrivono e condividono vanno applicati” L’ennesimo lutto, rispetto al quale l’assessore al lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, non intende minimamente rassegnarsi: “Desidero esprimere le mie condoglianze alla famiglia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 luglio 2022) Una mattanza silente che, giorno dopo giorno, miete vittime, soprattutto all’interno di una categoria socialmente già debole di sua. Dunque, dietro la morte di un operaio, si cela anche la disperazione di una famiglia improvvisamente destinata alla povertà. L’ultima, in ordine di tempo, risale ad oggi pomeriggio, nella Capitale, con l’ennesimo lavoratore – in questo caso un falegname – rimasto ucciso mentre era intento ad espletare il suo dovere. Morti sullaziale: “E’ il segno che i documenti che si scrivono e condividono vanno applicati” L’ennesimo lutto, rispetto al qualeale nuovi diritti della Regione, Claudio Di Berardino, non intende minimamente rassegnarsi: “Desidero esprimere le mie condoglianze alla famiglia ...

enpaonlus : Per quanto tempo ancora vederemo i cavalli trascinare sotto il sole carrozze piene di turisti inconsapevoli?Quante… - italiaserait : Lazio – Incidenti sul lavoro, l’assessore: “Faccio appello affinché i vademecum siano l’Abc per il lavoro in sicur… - valentinalupia : RT @baglivo_s: @valentinalupia @AlessioBuzzanca @laziofc5 @Ajejebrazov17 @Andrea_DiCarlo @matteopinci @giuliocardone69 @lazio_e Oggi incide… - baglivo_s : @valentinalupia @AlessioBuzzanca @laziofc5 @Ajejebrazov17 @Andrea_DiCarlo @matteopinci @giuliocardone69 @lazio_e Og… - nicolaPalumbo00 : RT @tempoweb: Così gli automobilisti rischiano gli incidenti: la mandria di cinghiali al pascolo in via della Camilluccia #Roma #15luglio #… -