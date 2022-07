Gb | Labour contro Johnson | ' ha già staccato' | non si occupa dell' ondata di caldo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 luglio 2022) Londra, 18 lug. (Adnkronos) - I laburisti hanno accusato il premier dimissionario britannico Borisdi avere già "" dall'incarico e di non essere stato presente alle riunioni per affrontare i problemidi, che per la prima volta nella storia ha portato la Gran Bretagna a dichiarare l'emergenza nazionale per alte temperature. Unae accuse deiguidati da Keir Starmer mosse al primo ministro è stata quella di aver partecipato ad altri eventi, ritenuti meno necessari, fra i quali il volo su un caccia Typhoon. Downing Street ha replicato che la presenza del premier a riunioni di questo tipo, come quelle sull'emergenza, "non è usuale", mentre il volo sul 'Typhoon' era "importante" per comprendere le capacità ...