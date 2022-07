Gazzetta: c’è l’accordo tra Napoli e Deulofeu. Con l’Udinese si dovrebbe chiudere poco sotto i 20 milioni (Di lunedì 18 luglio 2022) Deulofeu resta in attesa del Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive che con il giocatore dell’Udinese c’è già un accordo da parte del Napoli. Non sarebbe difficile trovare la quadra anche con il club friulano, dati i buoni rapporti che ci sono da anni. “Il club azzurro ha un accordo di massima con gli agenti dell’attaccante catalano: quattro anni di contratto a 2,5 milioni di euro netti più bonus. Al tempo stesso De Laurentiis confida nell’ottimo rapporto con i Pozzo, proprietà con la quale ha concluso grandi affari nel recente passato: da Inler ad Allan, da Zielinski a Meretin direzione sud e Zapata verso il nord, senza dimenticare Quagliarella. l’accordo fra i club dovrebbe essere un po’ sotto i 20 milioni, quelli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022)resta in attesa del. Ladello Sport scrive che con il giocatore delc’è già un accordo da parte del. Non sarebbe difficile trovare la quadra anche con il club friulano, dati i buoni rapporti che ci sono da anni. “Il club azzurro ha un accordo di massima con gli agenti dell’attaccante catalano: quattro anni di contratto a 2,5di euro netti più bonus. Al tempo stesso De Laurentiis confida nell’ottimo rapporto con i Pozzo, proprietà con la quale ha concluso grandi affari nel recente passato: da Inler ad Allan, da Zielinski a Meretin direzione sud e Zapata verso il nord, senza dimenticare Quagliarella.fra i clubessere un po’i 20, quelli ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, e il vice Vlahovic? Per ora c’è Kean, ma... #calciomercato - napolista : Gazzetta: c’è l’accordo tra Napoli e #Deulofeu. Con l’Udinese si dovrebbe chiudere poco sotto i 20 milioni Gli age… - BDario22 : Ma quindi che lo compro a fa la Gazzetta oggi? Cioè c è scritto una cosa del tutto falsa in prima pagina, o almeno… - morris749 : @PinoVaccaro77 @DiMarzio @CorSport @Gazzetta_it Ma a te non piaceva il giocatore , ieri sera al Vaccaronni lo hanno… - fabiobird1 : RT @napolista: Gazzetta: #Dybala rifiuterà l’offerta della Roma (troppo bassa) e rilancerà con una contro proposta La proposta giallorossa… -

Dybala - Roma, ci siamo: oggi l'incontro decisivo Una telefonata ti allunga la vita, diceva una vecchia pubblicità, e a volte te la cambia totalmente. È quello che è successo a Paulo Dybala, che dopo 7 stagioni in bianco e nero ha deciso di colorare ... Gli 80 anni di Facchetti: come giocherebbe oggi Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... La Gazzetta dello Sport Una telefonata ti allunga la vita, diceva una vecchia pubblicità, e a volte te la cambia totalmente. È quello che è successo a Paulo Dybala, che dopo 7 stagioni in bianco e nero ha deciso di colorare ...Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Sagan, sul Tour c’è ottimismo. Tricolore: Bettiol non ci sarà