Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Ildel tennis in Italia continua e a breve l'Atp comunicherà due nuove date per due nuoviin Italia. Nelle due settimane centrali di ottobre troveranno vita i"250" di Firenze (10 - 16 ...Tennis show in Italia: èper le Finals in programma a novembre e anche per i due Atp 250 che si giocheranno a ottobre. ... Tra le Finals in programma a Torino e i dueAtp 250 tra Napoli e ... È boom di tornei in Italia: a ottobre si gioca a Firenze e a Napoli Tennis show in Italia: è boom per le Finals in programma a novembre e anche per i due Atp 250 che si giocheranno a ottobre.Main Event World Series of Poker, il Day1C cresce ma il boom per l'ultimo flight mette paura e l'organizzazione cancella un torneo.