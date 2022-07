"Cos'è successo veramente". Marcell Jacobs si ritira ai Mondiali, un gravissimo sospetto (Di lunedì 18 luglio 2022) Quel maledetto ritiro in semifinale per una contrattura. Quel “cosa sta succedendo?” a coach Camossi, con cui poi ha visto la finale in tv. Il podio dei 100 made in Usa — Kerley oro in 9"86, Bracy argento e Bromell bronzo in 9”88 — per Marcell Jacobs è una sofferenza, dato che i suo avversari erano stati tutti battuti tra Giochi di Tokyo (9"80) e Mondiale indoor di Belgrado (6”41). Ma se l'infortunio può capitare, ci si chiede dei motivi dello sfacelo della stagione all'aperto, “perché la legge di Murphy da sola non basta”, scrive Gaia Piccardi del Corriere della Sera. “Stava bene a Nairobi, stava bene a Savona, è venuto in Oregon senza dolori”, ha commentato domenica l'allenatore di Jacobs, che si è sentito chiamato in causa per una programmazione, con il senno di poi, molto rivedibile. Tutti i fastidi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Quel maledetto ritiro in semifinale per una contrattura. Quel “cosa sta succedendo?” a coach Camossi, con cui poi ha visto la finale in tv. Il podio dei 100 made in Usa — Kerley oro in 9"86, Bracy argento e Bromell bronzo in 9”88 — perè una sofferenza, dato che i suo avversari erano stati tutti battuti tra Giochi di Tokyo (9"80) e Mondiale indoor di Belgrado (6”41). Ma se l'infortunio può capitare, ci si chiede dei motivi dello sfacelo della stagione all'aperto, “perché la legge di Murphy da sola non basta”, scrive Gaia Piccardi del Corriere della Sera. “Stava bene a Nairobi, stava bene a Savona, è venuto in Oregon senza dolori”, ha commentato domenica l'allenatore di, che si è sentito chiamato in causa per una programmazione, con il senno di poi, molto rivedibile. Tutti i fastidi di ...

