Pubblicità

AliprandiJacopo : Una settima fa la chiamata di #Mourinho a #Dybala per aumentare anche il pressing sulla Roma. Tra oggi e domani P… - rubio_chef : Se la #Palestina si chiamasse #Dybala, ora sarebbe libera. Vero @OfficialASRoma @AliprandiJacopo @CorSport @ReteSport? ??????? - Moixus1970 : RT @capuanogio: Il giorno di #Dybala: la #Roma ha ufficialmente offerto 4,5 milioni più bonus e aspetta la risposta dell'argentino ma il #N… - capuanogio : Il giorno di #Dybala: la #Roma ha ufficialmente offerto 4,5 milioni più bonus e aspetta la risposta dell'argentino… - napolista : CorSport: #Dybala affascinato dalle lusinghe di Mourinho, ma l’offerta del Napoli è più alta La Roma offre un quad… -

... PauloIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive un lungo articolo sulla situazione. Ci sono anche Napoli e Roma, Mourinho lo vuole fortemente e i giallorossi sono ...Secondo quanto riferisce il, Mourinho continua a spingere per, per rinforzare una rosa che ha avvertito e definitivo sempre limitata e sula quale intende lavorare in prospettiva ...Con l’Inter che sembra defilata definitivamente, visto che non arriva l’addio di Sanchez, la Roma e il Napoli sono attivissime su questa pista. In serata, sembra che la Roma abbia fatto quel passo in ...Stando a 'Il Corriere dello Sport', oggi la Roma presenterà l'offerta per provare a chiudere la trattativa di mercato con Dybala.