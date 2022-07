Chris Evans sta seriamente cercando una compagna: l’ex Captain America è pronto per innamorarsi (Di lunedì 18 luglio 2022) Chris Evans è pronto per accasarsi L’ex supereroe Marvel degli Avengers ha dichiarato di essere completamente focalizzato sul trovare una donna con cui condividere la vita. Donne, siamo tutte avvisate. Foto Ansa No, non sta scherzando. Quindi, donne, siete tutte avvisate. Chris Evans sta cercando l’amore. Quello vero. Quello da favola. Lo ha dichiarato lui stesso durante un’intervista. E non c’è né ironia né sarcasmo nelle sue parole. Lo scapolo degli Avengers più ricercato di Hollywood è pronto per accasarsi. A 41 anni appena compiuti. Chris Evans nella missione della vita (no, non quella di The grey man) Una missione degna del supereroe che ha interpretato per tanti anni al cinema. L’ex Captain ... Leggi su amica (Di lunedì 18 luglio 2022)per accasarsi L’ex supereroe Marvel degli Avengers ha dichiarato di essere completamente focalizzato sul trovare una donna con cui condividere la vita. Donne, siamo tutte avvisate. Foto Ansa No, non sta scherzando. Quindi, donne, siete tutte avvisate.stal’amore. Quello vero. Quello da favola. Lo ha dichiarato lui stesso durante un’intervista. E non c’è né ironia né sarcasmo nelle sue parole. Lo scapolo degli Avengers più ricercato di Hollywood èper accasarsi. A 41 anni appena compiuti.nella missione della vita (no, non quella di The grey man) Una missione degna del supereroe che ha interpretato per tanti anni al cinema. L’ex...

Pubblicità

muggleborn92 : Vado a mettermi in fila! ???? - troppocerebraIe : ma chissà perché ogni volta escono articoli su chris evans che non riesce a trovare una ragazza chissà che cagacazz… - Fradis_Wolfstar : RT @haileyprep: vorrei smetterla di scippare chris evans e ana de armas ma non ce la faccio - savemytears___ : qualcuno faccia diventare chris evans padre vi prego - GiornalismoI : il film Apple con Scarlett Johansson ha trovato il sostituto di Chris Evans Dopo Vendicatori: Fine del giocoChris… -