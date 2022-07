Al bando dell’Ats 15 domande | “Oltre 20mila bergamaschi avranno un medico di riferimento”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Sono scaduti venerdì 15 luglio i termini di iscrizione alper la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di assistenza primaria, a seguito dei posti rimasti vacanti dopo le assegnazioni del 16 marzo. Lepresentate sono state 15, di cui 2 da medici provenienti da altre Regioni, già inseriti nella rispettiva graduatoria. Ats Bergamo incontrerà i candidati il 28 luglio, per presentare le situazioni più urgenti già indicate nelcome vincoli di apertura, in tale occasione, i medici che accetteranno l’incarico sceglieranno il territorio dove esercitare la professione e il numero di pazienti da prendere in carico. Alhanno partecipato anche alcuni medici che hanno terminato il corso di formazione specifica in medicina generale il 14 luglio al polo didattico...