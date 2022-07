Il suicidio del Pd e gli sbandamenti di Conte. Parla Costa (Azione) (Di domenica 17 luglio 2022) Alla fine sembra prevalere la linea Conte-Taverna. Quando scriviamo il summit del gotha grillinino è ancora in corso. Ma già dai toni assunti nel corso della diretta Facebook di ieri sera, il leader pentastellato non sembra voler arretrare. Anche a costo di lasciare sul campo un folto gruppo di Parlamentari, pronti a riabbracciare Draghi. “Quello che è davvero inspiegabile è il suicidio del Pd, che sembra negare l’evidenza di fronte ai un partito – i 5 Stelle – completamente allo sbando”. A dirlo è il Parlamentare di Azione Enrico Costa, che nelle ultime ore è tra i più duri coi dem. Costa i suoi rimbrotti verso il Pd potrebbero essere interpretati come una mano tesa ai dem, per invogliarli a scegliere voi come partner del campo largo? Assolutamente no, nessuna mano ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) Alla fine sembra prevalere la linea-Taverna. Quando scriviamo il summit del gotha grillinino è ancora in corso. Ma già dai toni assunti nel corso della diretta Facebook di ieri sera, il leader pentastellato non sembra voler arretrare. Anche a costo di lasciare sul campo un folto gruppo dimentari, pronti a riabbracciare Draghi. “Quello che è davvero inspiegabile è ildel Pd, che sembra negare l’evidenza di fronte ai un partito – i 5 Stelle – completamente allo sbando”. A dirlo è ilmentare diEnrico, che nelle ultime ore è tra i più duri coi dem.i suoi rimbrotti verso il Pd potrebbero essere interpretati come una mano tesa ai dem, per invogliarli a scegliere voi come partner del campo largo? Assolutamente no, nessuna mano ...

Pubblicità

StefaniaFalone : RT @Open_gol: In quasi 1.000 pagine, i periti incaricati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi confermano l… - formichenews : Il suicidio del #Pd e gli sbandamenti di #Conte. Parla Costa (Azione). L'intervista di @DibisceglieFede ?? ??… - Dome689 : RT @Open_gol: In quasi 1.000 pagine, i periti incaricati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi confermano l… - GiuseppeCima : RT @ilgiornale: Secondo le anticipazioni de La Stampa, la superperizia che verrà presentata domani in commissione confermerebbe per l'ex-re… - Open_gol : In quasi 1.000 pagine, i periti incaricati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi co… -