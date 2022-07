Pubblicità

webecodibergamo : Ex Italcementi: 2 mesi per spogliare gli edifici e dopo le demolizioni sorgerà un nuovo quartiere -

l'Adige

... mentre sul tema dei parcheggi ha illustrato alcune misure che verranno adottate nei prossimi. ...costruzione della passerella ciclo - pedonale che colleghi la destra Adige nell'area ex...... mentre con Claudia Capone, R&D Project Manager dici soffermeremo sui cool pavements. ... Questo significa che, specialmente neipiù caldi, e tanto più sarà bassa la latitudine, tanto ... Cementificio delle Sarche, i dati raccolti da Appa e azienda: con il forno riacceso emissioni limitate Bergamo Lavori su un’area di 24mila metri quadri. Lo «strip out» procederà sino alla fine di agosto. Saranno realizzati alloggi, uffici, negozi e spazi verdi. Si avvia a nuova vita l’area dell’ex sede ...Le loro storie raccontano di giovani volenterosi con la voglia di imparare, sperimentare, mettersi in gioco in uno dei Paesi più promettenti del momento ...