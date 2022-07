Brutali aggressioni sul litorale pisano | sei denunciati - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Una volante della polizia La Squadra Mobile della Questura di Pisa ha concluso le indagini su tre episodi di, avvenute la scorsa estate sul litorale pisano, denunciando alla procura sei persone per i reati di lesioni gravi in concorso. Effettuate anche perquisizioni domiciliari, che ...PISA - Trepestaggi che hanno mandato all'ospedale 4 giovani. Tre episodi di violenza avvenuti l'estate ... Si concludono così le indagini relative a tre efferateper futili motivi, ... Brutali aggressioni sul litorale pisano, sei denunciati Per loro anche il "Daspo Willy": devono stare alla larga da Marina di Pisa e da piazza Belvedere a Tirrenia Pisa, 17 luglio 2022 - La Squadra Mobile della Questura di Pisa ha concluso le indagini su t ...La squadra mobile della Questura di Pisa, diretta dal dottor Fabrizio Valerio Nocita, ha concluso le indagini su ben tre episodi di brutali aggressioni, avvenute la scorsa estate sul litorale pisano.