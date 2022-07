Biden, saluto col pugno a MbS? Chiedetemi cose che contano (Di domenica 17 luglio 2022) "Perchè non parlate di qualcosa che conta? Sono felice di rispondere ad una domanda che conta": Joe Biden ha risposto così ai reporter che gli chiedevano se rimpiange il saluto col pugno al principe ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) "Perchè non parlate di qualcosa che conta? Sono felice di rispondere ad una domanda che conta": Joeha risposto così ai reporter che gli chiedevano se rimpiange ilcolal principe ...

Pubblicità

AppostaMi : Biden contestato perché ha 'fatto il pugnetto' con Mohammed bin Salman. Pensate se lo avesse chiamato 'amico', se a… - Antobello : RT @ATHOMICAAQUILA1: 'L'arrivo di Biden in Arabia Saudita è stato educato ma superficiale rispetto al saluto entusiasta che il presidente D… - AuraZacchi : «Il saluto con il pugno tra il presidente #Biden e #MohammedBinSalman è stato peggio di una stretta di mano, è stat… - 1GMarco : RT @ATHOMICAAQUILA1: 'L'arrivo di Biden in Arabia Saudita è stato educato ma superficiale rispetto al saluto entusiasta che il presidente D… - ATHOMICAAQUILA1 : 'L'arrivo di Biden in Arabia Saudita è stato educato ma superficiale rispetto al saluto entusiasta che il president… -