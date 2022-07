Ucraina: Kiev, '353 bambini uccisi e 662 feriti da inizio guerra' (Di sabato 16 luglio 2022) Kiev, 16 lug. (Adnkronos) - Sono 353 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 662 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022), 16 lug. (Adnkronos) - Sono 353 iindal giorno dell'invasione russa del Paese. 662 i. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv,e Chernihiv.

