La manifestazione di Roma per Draghi e per l’Italia (Di sabato 16 luglio 2022) Un appuntamento a Milano e adesso uno anche a Roma, stesso giorno e stessa ora, lunedì 18 alle 18:30 in Piazza San Silvestro, senza simboli di partito, ma con bandiere dell’Italia e dell’Europa. Ecco il testo dell’appello da cui è partita l’idea della manifestazione, promosso da Manfredi Mumolo, 20 anni, studente di Scienze Politiche alla LUISS di Roma, appassionato di politica. Ex-rappresentante d’Istituto al Liceo Tasso di Roma: Mario #Draghi è un fuoriclasse italiano in Europa e nel mondo. La sua autorevolezza ha rappresentato in questi mesi una sicurezza e una garanzia di affidabilità e di forza per il nostro Paese. Il suo governo ha cambiato passo alla campagna vaccinale e consentito all’Italia di superare la fase più drammatica della pandemia. Sta realizzando uno ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 luglio 2022) Un appuntamento a Milano e adesso uno anche a, stesso giorno e stessa ora, lunedì 18 alle 18:30 in Piazza San Silvestro, senza simboli di partito, ma con bandiere dele dell’Europa. Ecco il testo dell’appello da cui è partita l’idea della, promosso da Manfredi Mumolo, 20 anni, studente di Scienze Politiche alla LUISS di, appassionato di politica. Ex-rappresentante d’Istituto al Liceo Tasso di: Mario #è un fuoriclasse italiano in Europa e nel mondo. La sua autorevolezza ha rappresentato in questi mesi una sicurezza e una garanzia di affidabilità e di forza per il nostro Paese. Il suo governo ha cambiato passo alla campagna vaccinale e consentito aldi superare la fase più drammatica della pandemia. Sta realizzando uno ...

Pubblicità

lucianonobili : Appuntamento lunedì 18 alle 18:30 in Piazza San Silvestro a Roma, a sostegno di Mario #Draghi, fuoriclasse italiano… - christianrocca : Avanti con Draghi La manifestazione di Roma per Draghi e per l’Italia Dopo Milano, anche Roma lunedì 18 alle 18:… - AndreaMarcucci : I disagi e le violenze provocate oggi dalla manifestazione dei #tassisti a Roma sono inqualificabili. Giuste o sbag… - RobertoSignore7 : RT @FraLeoncini: AVANTI CON DRAGHI: DOMANI MANIFESTAZIONE A PIAZZA SAN SILVESTRO A ROMA - Wleimmersioni : RT @mariolavia: ===LUNEDÌ 18, ore 18,30, PIAZZA SAN SILVESTRO, ROMA. 'AVANTI CON DRAGHI', manifestazione senza simboli di partito, l'Itali… -