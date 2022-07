Ivana Trump | causa della morte per autopsia è stata caduta dalle scale - Esteri - quotidiano net

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - LaCnews24 : È morta Ivana Trump, la prima moglie di Donald aveva 73 anni - occhio_notizie : In molti sui social si erano chiesti quale fosse stata la causa della morte, alimentando un piccolo giallo che ora… -

È morta, lasimpatica. Modella, imprenditrice e showgirl New York, 16 luglio 2022 - L'autopsia sul corpo di, trovata morta nel suo appartamento di Manhattan , ha stabilito che l'ex moglie di Donaldè deceduta in seguito a una caduta dalle scale di casa . Il corpo era stato trovato disteso ...La prima moglie dell'ex presidente americano era stata trovata senza vita il 14 luglio nel suo appartamento di New York. Si è subito pensato a un arresto cardiaco, ma gli esami hanno rivelato ...A dare l’annuncio della morte di Ivana Trump è lo stesso ex tycoon, suo secondo marito, padre di Donald Jr., Ivanka ed Eric. Nato a Roma, modello e personaggio… Leggi ...Le ferite riscontrate sul torace della prima moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono state considerate come compatibili con una caduta ...