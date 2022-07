Fiorentina, idea Lo Celso per il centrocampo: le ultime (Di sabato 16 luglio 2022) La Fiorentina vuole mettere la ciliegina per il mercato estivo: l’ultima idea è quella di Lo Celso del Tottenham La Fiorentina vuole mettere la ciliegina per il mercato estivo: l’ultima idea è quella di Lo Celso del Tottenham. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, scartata l’ipotesi Luis Alberto per una serie di situazioni, la Viola pensa al giocatore degli Spurs. La richiesta è elevata di quasi 20 milioni, dettagli che al momento frena la Fiorentina. Ma non è da escludere una possibile apertura degli inglesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Lavuole mettere la ciliegina per il mercato estivo: l’ultimaè quella di Lodel Tottenham Lavuole mettere la ciliegina per il mercato estivo: l’ultimaè quella di Lodel Tottenham. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, scartata l’ipotesi Luis Alberto per una serie di situazioni, la Viola pensa al giocatore degli Spurs. La richiesta è elevata di quasi 20 milioni, dettagli che al momento frena la. Ma non è da escludere una possibile apertura degli inglesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

