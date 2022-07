Atletica, Marcell Jacobs: “Sto male, peggio di ieri. Mi butto, come va va. Ho problemi nella corsa” (Di sabato 16 luglio 2022) Marcell Jacobs ha fatto il proprio esordio ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha concluso la propria batteria in seconda posizione con il tempo di 10.04, chiudendo alle spalle del giovane giamaicano Oblique Seville (9.93). Il velocista lombardo non è in forma perfetta a causa dei tanti fastidi fisici riscontrati nel corso di questa annata agonistica, ha staccato il biglietto per le semifinale ma domani servirà una prestazione degna di nota per accedere all’atto conclusivo. Marcell Jacobs ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono abituato a un altro me. La stagione outdoor non è iniziata bene, ma siamo qui e pensiamo di fare un passo alla volta. Abbiamo passato il turno, ora passerò la notte in fisioterapia per cercare di essere al meglio ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)ha fatto il proprio esordio ai Mondiali 2022 dileggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha concluso la propria batteria in seconda posizione con il tempo di 10.04, chiudendo alle spalle del giovane giamaicano Oblique Seville (9.93). Il velocista lombardo non è in forma perfetta a causa dei tanti fastidi fisici riscontrati nel corso di questa annata agonistica, ha staccato il biglietto per le semifinale ma domani servirà una prestazione degna di nota per accedere all’atto conclusivo.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono abituato a un altro me. La stagione outdoor non è iniziata bene, ma siamo qui e pensiamo di fare un passo alla volta. Abbiamo passato il turno, ora passerò la notte in fisioterapia per cercare di essere al meglio ...

