Atletica | Marcell Jacobs | “I problemi fisici mi condizionano Ho dovuto rallentare per non peggiorare la situazione”

(Di sabato 16 luglio 2022) 10?04: è questo il tempo con il qualeè entrato in semifinale ai Mondiali diin corso di svolgimento a Eugene, USA. La medaglia d’oro olimpica di Tokyo, però, non è completamente a posto a livello fisico, e lo fa capire in tutte le parole che rilascia, una dopo l’altra, una volta terminata la batteria (per la quale, ad ogni modo, non gli serviva spingere). Queste le dichiarazioni dialla FIDAL: “In realtà non mi è piaciuto tutto. La partenza è stata ottima, poi purtroppo questiche ho, di cui continuo a risentire, non mi hanno permesso, nella mia parte forte di riuscire a lasciarmi andare e di avere quella corsa facile. Hocorrere con due freni a mano tirati, alla fine hocontrarre ancora di ...

Jacobs sarà dunque in corsia 4, ma diamo uno sguardo anche al posizionamento dei rivali più accreditati : Bracy in 3, Tebogo in 5, Seville in 6, Omanyala in 7. A completare la semifinale ......leggera che si stanno svolgendo a Eugene , negli Stati Uniti. Una delle gare più attese è sicuramente quella dei 100 metri con ai nastri di partenza anche il nostro campione olimpico...10"04: è questo il tempo con il quale Marcell Jacobs è entrato in semifinale ai Mondiali di atletica in corso di svolgimento a Eugene, USA. La medaglia d'oro olimpica di Tokyo, però, non è completamen ...Il debutto di Marcell Jacobs ai Mondiali di Oregon 2022, sulla pista dell'Hayward Field di Eugene, porta in dote la qualificazione alla semifinale. (ANSA) ...