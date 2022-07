Torna il West Nile Virus, primi casi di infezione: come stanno i contagiati? | La malattia e i rischi (Di venerdì 15 luglio 2022) Il West Nile Virus sbarca per la prima volta nel nostro Paese in questo 2022. E’ bastata una semplice puntura di zanzara a contagiare un 75enne, che ora si trova ricoverato nella Struttura Complessa di Neurologia all’ospedale civile di Baggiovara, frazione del comune di Modena. E’ quanto fa sapere l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che spiega come l’uomo abbia cominciato a manifestare i sintomi del Virus scoperto per la prima volta in Uganda. Al momento, come precisato anche dalla struttura dove è avvenuto il ricovero, sembra che il 75enne stia rispondendo bene alle terapie. L’uomo è entrato nell’ospedale di Baggiovara nella notte tra martedì e mercoledì ed è stato subito sottoposto a rachicentesi, ovvero alla puntura lombare. Il liquido prelevato tramite la ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilsbarca per la prima volta nel nostro Paese in questo 2022. E’ bastata una semplice puntura di zanzara a contagiare un 75enne, che ora si trova ricoverato nella Struttura Complessa di Neurologia all’ospedale civile di Baggiovara, frazione del comune di Modena. E’ quanto fa sapere l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che spiegal’uomo abbia cominciato a manifestare i sintomi delscoperto per la prima volta in Uganda. Al momento,precisato anche dalla struttura dove è avvenuto il ricovero, sembra che il 75enne stia rispondendo bene alle terapie. L’uomo è entrato nell’ospedale di Baggiovara nella notte tra martedì e mercoledì ed è stato subito sottoposto a rachicentesi, ovvero alla puntura lombare. Il liquido prelevato tramite la ...

